T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/03/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 86/1 maddesi gereğince Kasten Yaralama suçundan 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Diyah ve Amine Musto Kurdiye oğlu, 1993 Suriye doğumlu Muhammed Haşim,

TCK'nun 86/1 maddesi gereğince Kasten Yaralama suçundan BERAAT kararı verilen Ahmed ve Hiyem oğlu, 06/01/1996 İdlip doğumlu Muhammed Zenklo,

TCK'nun 86/1 maddesi gereğince Kasten Yaralama suçundan 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Diyab ve Amin Mosta oğlu, 28/01/1997 Suriye doğumlu Ahmed Haşim, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 21.09.2026