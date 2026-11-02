T.C. ANTALYA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACILAR:

1- Erdal EKER

2- Osman ELLİALTI

MÜTEVEFFA: Hilmi GEYİKOĞLU - 25570189962

DAHİLİ DAVALILAR:

1- AHU BÖYÜKKAYA -

2- FERİT BÖYÜKKAYA -

DAVA KONUSU: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 1133 Ada 1 Parsel sayılı

taşınmaz üzerindeki kat irtifakının sona erdirilerek tapu kaydından terkini ile taşınmazın paylı mülkiyete

dönüştürülmesi talebine ilişkindir.

İ L A N

Dahili davalılar Ahu BÖYÜKKAYA ve Ferit BÖYÜKKAYA'nın yurt içi ve yurt dışındaki adreslerinden tebligat yapılmasının mümkün olmadığı, davacılar tarafından hakkınızda açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasına ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tarafınıza dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağına, davacı tarafından açılan davada iddia ve savunmaları, ilk itirazları, esas hakkındaki cevap ve karşı delillerini 2 hafta içinde mahkemeye bildirilmesi gerektiği hususunun HMK 122,317 ve 318 maddesi uyarınca ihtarı; HMK 139. maddesine göre ön inceleme duruşması için gerekli hazırlıkları yapmanız, HMK'nun 322/ilk maddesi delaletiyle HMK 139 maddesine göre duruşmaya katılması halinde dava hakkında HMK'nun 150. Maddesi hükmünün uygulanacağı, ayrıca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ve sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmanın atılı bulunduğu 10.02.2027 günü saat 09.25'te mahkememizde hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamanın yokluğunuzda yürütüleceği hususları tarafınıza ayrı ayrı İLANEN tebliğ olunur.21.10.2026