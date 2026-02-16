T.C. ANTALYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 19/12/2025 tarih 2019/467 esas 2025/904 karar sayılı ilamı ile sanığın hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verildiği kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

Sanık Mohamad Malık ATAL'ın, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan TCK'nun 191/4-a. madde ve fıkrası delaletiyle aynı maddenin 1. Fıkrası, TCK 62/1 maddesi uyarınca, 1 YIL 8 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezasının CMK 231/5 .maddesi uyarınca, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmak üzere HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair, kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki hafta yasal süre içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunarak beyanının tutanağı geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olarak karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 12.02.2026