T.C. ANTALYA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Emine Hanım Özer tarafından davalı Can Kavaklı-22231300698 adına Vasiyetnamenin tenfizi ile dava konusu taşınmazlardaki müteveffa YAŞAR SOLİN hak ve hisselerinin müvekkil adına kayıt ve tescil istemli 150.000,00 TL alacak davası (Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi)) açılmıştır. Tüm aramalara rağmen davalı Can Kavaklı'ya ulaşılamamış dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dosyası dilekçeler aşamasında olup davalı Can Kavaklı'ya dava dilekçesi özeti ilanen tebliğ olunur.