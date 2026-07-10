T.C. ANTALYA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , SAFIYA ADEN ile Davalı , AYŞE DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan İpotek (Terkin İstemli) davası nedeniyle;

Davalı Ayşe Demir (Olga Chupsheva 550266238)'e bütün aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

“Tahkikat için belli gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, geçerli özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu önemle ihtar olunur.” HMK 147/2. Md. Gereğince tahkikat duruşma günü 23/10/2026 günü saat 11:55 olduğu ilanen tebliğ olunur.