T.C. ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Asım Karakuş tarafından, davalı Konyaaltı Belediye Başkanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Aşağıkaraman Köyü 21728 Ada 10 Parselin Güneyinde Kalan yola sınır yaklaşık 191,13 m² tescil harici bulunan taşınmazın Asım Karakuş adına tescili için dava açılmıştır. Bu sınırlar üzerinde taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları TMK 713/4. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.