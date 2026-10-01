T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İlanen tebligat yapılmasına karar verilen Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Elmalı Mahallesi, 6456 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından "Behçet, Hüseyin oğlu Selahaddin, Hüseyin kızı Zehra, Hüseyin kızı Emine" nin kimlik bilgilerine, kendilerine ulaşılamaması ve kendilerinden haber alınamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, şahıslar hakkında bilgisi olanların veya adı geçen şahısların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz 2026/235 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıslar hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.