T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İlanen tebligat yapılmasına karar verilen Antalya İli, Aksu İlçesi, Karaöz Mahallesinde bulunan 14765 ada 116 parsel (eski 321 parsel) sayılı taşınmazların hissedarlarından Havana kocası Ali'nin kimlik bilgilerine, kendisine ulaşılamaması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, şahıslar hakkında bilgisi olanların veya adı geçen şahısların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz 2026/227 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıslar hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.22.09.2026