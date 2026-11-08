T.C. ANTALYA 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sanık Adil Özkara'nın katılana yönelik özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan TCK'nın 134/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimine göre takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasının TCK’nın 62/1 maddesi gereği taktiren 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından hakkında CMK'nın 231.maddesinin ve TCK'nın 51.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/215 esas ve 2019/416 karar sayılı dosyasında aldığı 27/02/2020 tarihinde kesinleşen 6 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyeti nedeniyle 5275 sayılı kanunun 108/3 maddesi gözetilerek TCK'nın 58. maddesi uyarınca cezasının 2.kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına,

Gerekçeli kararın tebliği için sanık ADİL ÖZKARA'nın (Mehmet ve Ayşe oğlu, 01/09/1979 İZMİR doğumlu) adreslerine çıkartılan tebligatların iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.04/11/2026