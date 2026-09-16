T.C. ANTALYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, MEYDANKAVAĞI Mahalle/Köy, 8282 Ada, 9 Parsel, Parsel, 1. Kat, 5 bb, merkezi konumda arakat 3+1 daire...

Adresi : Meydankavağı Mah. 1562/1 Sokak No:5/5 Muratpaşa / ANTALYA

Yüzölçümü : 738 m2

Arsa Payı : 74/738

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.