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T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

16-06-2026 00.00
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T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/4 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili, Kepez ilçesi, Çamlıbel Mah, 7559 ada, 6 parselde bulunan 524 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz satılacaktır. Taşınmaz üzerinde çeşitli meyve ağaçları ve ev, depo, sundurma, kömürlük bulunmaktadır.

Adresi : Çamlıbel Mah. 4909 Sk. Ve 4919 Sokaklara Cephe Kepez / ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam max 3 katlı 0.60 emsalli konut alanı

Kıymeti : 14.476.468,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:05

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:05

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02487245