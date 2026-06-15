T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Kepez ilçesi, Çamlıbel Mah, 7559 ada, 6 parselde bulunan 524 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz satılacaktır. Taşınmaz üzerinde çeşitli meyve ağaçları ve ev, depo, sundurma, kömürlük bulunmaktadır.
Adresi : Çamlıbel Mah. 4909 Sk. Ve 4919 Sokaklara Cephe Kepez / ANTALYA
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ikiz nizam max 3 katlı 0.60 emsalli konut alanı
Kıymeti : 14.476.468,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.