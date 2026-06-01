T.C. ANTALYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan Mahkememizin 26/02/2025 tarih ve 2024/1491 esas 2025/254 sayılı kararı ile sanık SAMAN RAJABI' nın 5237 sayılı TCK' nun 179/3-2,62/1 maddeleri gereğince 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASIYLAcezalandırılmasına, kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetinin yasal sonucu olarak sanığın 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinin “a,c,d,e” bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına,

5560 sayılı yasanın 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’ nın 231/6 maddesi uyarınca sanığın sabıkasız, oluşu, kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alınarak CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK’ nın 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına,

CMK’ nın 231/10 madde ve ek fıkrası uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine, CMK’nın 231/11 madde ve ek fıkrası uyarınca denetim süresi içinde kasıtlı suç işlemesi halinde yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmensanık SAMAN RAJABI'yagerekçeli kararın tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adres tepit edilememiş olduğu anlaşılmakla;7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğincekarar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğinceilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğedilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlükyasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirdekesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.22/05/2026