T.C. ANTALYA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 04/02/2026 tarih ve 2019/609 esas 2026/156 sayılı kararı ile sanık RABEB BAALOUCHE (JAMİLE TRABELSI)'nin 5237 sayılı TCK' nun 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPİS CEZASIYLAcezalandırılmasına, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 günlü, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı, 24.11.2015 gün ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kısmi iptal kararı uyarınca ve 7242 sayılı yasanın 10 maddesi ile değişik TCK 53/1 ve 2 fıkraları ile 3. fıkranın 1.cümlenin sanık hakkında uygulanmasına, Sanığın soruşturma aşamasında gerçek kimlik bilgilerini saklayarak yargılamayı uzatmaya matuf davranış içerisinde bulunduğu anlaşılmakla hakkında TCK'nın 51. Maddesinde düzenlenen erteleme ve CMK'nın 231. Maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasınayer olmadığına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık RABEB BAALOUCHE (JAMİLE TRABELSI)'yagerekçeli kararın tebliğ edilmediği, yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adres tepit edilememiş olduğu anlaşılmakla;7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğincekarar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğedilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlükyasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirdekesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.22/05/2026