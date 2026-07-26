T.C. ANTALYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi İle Davalılar , Adem Tatlı, Ahmet Anat, Ahmet Ateş, Ali Kocagöz, Ali İhsan Emekli, Ayşe -, Ayşe Alkan, Ayşe Ateş, Ayşe Kara, Ayşe Karpuz, Ayşeli Sever, Bayram Bilgin, Bayram Bilgin, Cemile Daldal, Cengiz Ateş, Döndü Daldal, Dudu Anat, Dudu Tok, Durkadın Ateş, Durkadın Bilgin, Durkadın Kaya, Durkadın Torunoğlu, Elif Köken, Emine Ekim, Emine Gündüz, Eyüp Bilgin, Eyyüp Ateş, Fatma Ateş, Fatma Aydınlı, Fatma Batu, Fatma Beyrek, Fatma Yılmaz, Gülay Kaya, Gülsüm Kara, Gülsüm Yıldırım, Hanife Kaya, Hasan Bilgin, Hasan Karaca, Hatice Aktaş, Hatice Düzenli, Huri Aydınlı, İbrahim Aktan, İbrahim Bilgin, İsa Anat, İsmet Ateş, Keziban Akbaş, Keziban Torun, Keziban Türel, Mahmut Bakan, Mehmet Akbaş, Mehmet Alakaş, Mehmet Ateş, Mehmet Emekli, Mehmet Gülşen, Mehmet Kocagöz, Mehmet Yıldırım, Melek Hekimoğlu, Merve Melek Ay, Muharrem Bilgin, Murat Alakaş, Musa Ateş, Mustafa Ateş, Mustafa Ateş, Mustafa Ateş, Mustafa Bilgin, Mustafa Karaca, Mustafa Tatlı, Okay Aktan, Osman Aktan, Rabiye Bilgin, Raziye Uğurlu, Raziye Yalın, Rukiye Ateş, Rukiye Türel, Sevim Bilgin, Süleyman Akbaş, Süleyman Alakaş, Süleyman Ateş, Süleyman Emekli, Süleyman Kocagöz, Şaban Tatlı, Ümmü Bakan, Ümmü Sarıgöz, Veli Anat, Yüksel Sarı, Zeliha Bilgin, Zeynep Erken, Zeynep Toptaş aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu; Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Aşağıoba Mahallesi, 8771 ada 15 parsel sayılı taşınmazın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.07.2026