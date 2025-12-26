T.C. ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizce Müteveffa Şafaknur Çapan'ın 25/02/2026 günü saat 10.20 de Mahkememiz duruşma salonunda vasiyetnamesi açılacak olup, mirasçı Nilüfer Preece'in tebligat adresi tespit edilemediğinden Antalya 4. Noterliği'nin 19/09/2007 tarih ve 30919 yevmiye sayılı vasiyetnamesini kabul edip etmediği hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN tebliğ olunur.