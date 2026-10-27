T.C. ANTALYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Musa Çelik tarafından açılan Mahkememizdeki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı olarak bulunan Mehmet Bozkurt'un Antalya İli, Kepez İlçesi, Gündoğdu Mah. 2038 Ada, 10 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazda hissedar olduğu ve ilgili davaya ilişkin olarak işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, 27/01/2027 günü saat 09:55'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamanın yokluğunuzda yürütüleceği hususlarının ihtarı ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: MEHMET BOZKURT-17*******60