T.C. ANTALYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince Yılmaz oğlu 15/03/1982 doğumlu Okan KÜTÜK hakkında Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasında Mahkememizin 02/07/2025 tarih 2025/232 Esas 2025/527 Karar sayılı ilamı ile 3 yıl 9 ay Hapis ve 5500 gün karşılığı 110.0000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Kararın sanığın bildirdiği adresinde bulunamaması, Mernis sistemine kayıtlı adresinin olmaması ve araştırmalarda yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 11.11.2025