T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı : HASAN AKSÖZ

Davacı (Müteveffa) Vandan Karabulut tarafından davalı Hasan Aksöz aleyhine açılan Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı Vandan Karabulut'un vefat ettiği ve mirasçısı Oben Karatepe'nin tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği bu sebeple gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiğinden,

"HÜKÜM-Yukarda açıklanan nedenlerle ;

DAVANIN KABULÜNE,

Fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak suretiyle| 100. 000 YTL nin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine,

— Alınması gereken 5.400 YTL harçtan, başlangıçta alınan 1.350 YTL harcın mahsubu ile “ bakiye 4.050 YTL harcın davalıdan alınmasına,

Davacının yapmış olduğu 1.350 YTL harç, 4 tebligat gideri 16 YTL, 8 müzekkere gideri 25,60 531,24 YTL keşif gideri olmak üzere toplam 1.922,84 YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine,

8.300 YTL ücreti vekaletin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine,

Dair; Ekli karar davacı vekilinin yüzüne karşı, taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Yargıtay yolu ak olmak üzere karar verildi.25.9.2007" şeklinde karar verildiği, karara karşı 2 haftalık süre içinde istinaf mahkemesine başvurabileceğiniz, gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2026