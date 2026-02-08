T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı ÖZLEM ARSLAN tarafından davalı Khanjso Sheralva aleyhine açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı Khanjso Sheralva adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, Ön İnceleme duruşma günü olan 28/04/2026 ve saat 09.45'in davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ uyruklu, Sojida Khaydarova'ın "Belirtilen gün ve saatte geçerli bir mazeretleri olmaksızın mahkemede hazır olmadıkları veya gelip de davayı takip etmedikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, gelen tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde ise gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları gerektiğinin, bu hususların verilen kesin sürede yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları" tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)