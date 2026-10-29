T.C. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ

KARAR NO : 2026/2240

SANIK: ABCAL MİAH, Motı ve Molon oğlu 1990 Bangladeş doğumlu.

SUÇ: Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ: 11.05.2018

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 10.02.2026

Dairemizin 22.09.2026 tarih, 2026/2580 Esas ve 2026/2240 Karar sayılı dosyasında sanık ABCAL MİAH hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan istinaf incelemesi sonucunda istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, sanık hakkında verilen kararı karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından; Maltepe 3 No.lu L Tipi Kapalı Cezaevinde kasten öldürme suçundan hükümlü olarak bulunan sanığın memur nezareti olmaksızın 11/05/2018 günü Burdur Açık Cezaevine teslim olmak üzere Maltepe Cezaevinden çıkış yaparak 12/05/2018 günü teslim olması gerekirken yaklaşık 7,5 yıl sonra 27/10/2025 tarihinde yakalandığı noktasında bir tereddüt bulunmadığı,

Sanığın İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki 27/10/2025 ve Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki 10/11/2025 tarihli savunmalarında özetle; Burdur Açık Cezaevine gönderilmek üzere Maltepe Cezaevinden serbest bırakıldığını, cezaevi görevlisinin kendisine açığa ayrıldın gibi bir şey söylediğini, o tarihte yeterli Türkçe konuşamadığını, Türkçe okur yazar olmadığı için de eline verilen kağıdın ne anlama geldiğini bilemediğini, ailesine para göndermek için çalışmaya başladığını, bundan dolayı cezaevine gidip teslim olamadığını ifade ettiği,

Beraat kararının gerekçesinde de 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Kanunun 22.maddesi gereğince kendi dilinde tercüman vasıtasıyla bir bilgi verilmediği ve sanığın cezaevinden kaçma kastının bulunmadığı belirtilmiş ise de,

Sanığın savunmasının açıkça suçtan kurtulmaya yönelik olup, mahkemeyi bu konuda ikna edebildiği, savunmasından da anlaşılacağı gibi cezaevine gidip teslim olması gerektiğinin farkında olduğu, o tarihte Türkçe bilmediği şeklindeki savunmasının da gerçeğe uygun olmadığı, yargılama aşamasında alınan savunmalarının tercüman olmaksızın Türkçe olarak alındığı, dolayısıyla 2018 yılında Türkçe'yi bilmediğini iddia eden sanığın bir kaç yıl içinde Türkçe'yi tercüman olmadan ve savunmasını kendisi yapacak kadar öğrenmesinin de mümkün olmadığı,

Diğer taraftan sanığın Maltepe 3 No.lu Cezaevinde hükümlü olarak bulunmakta iken kendi imzasının bulunduğu 08/05/2018 tarihli dilekçesiyle Burdur Açık Cezaevine nakledildiğinin anlaşılması karşısında madem sanık Türkçe'yi bilmiyorsa Türkçe yazılan dilekçede ne yazdığını da bilmemesi gerektiği, bunun da sanığın Türkçe'yi bildiğini gösterdiği,

Bu gerekçelerle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken Cumhuriyet Savcısının istinafının reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan itirazın kabulü ile Dairemiz 2026/2580 Esas, 2026/2240 Karar sayılı kararının sanık aleyhine ortadan kaldırılmasına, itiraz kabul edilmediği takdirde değerlendirilmek üzere Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilmesine karar verilmesi itirazen talep edilmekle, sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden Cumhuriyet Savcısının itiraz dilekçesi tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.26.10.2026