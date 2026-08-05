T.C. ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/215 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Antalya İl, Aksu İlçe, Altıntaş Mahalle, 15473 Ada, 6 Parsel, D Blok 8. Kat 37 nolu Bağ. Böl. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Taşınmaz brüt 45 m2, net 41 m2 alanlı olup mesken vasfındadır. 37 nolu mesken güneydoğu cephelidir. Onaylı mimari projesine göre salon, mutfak (salona dahil), oda, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Altıntaş Mah. Birlik Sok. Antoryum Residance Sit. D Blok No: 61D Da: 37 Aksu/ANTALYA

Yüzölçümü : 19.894,90 m2

Arsa Payı : 49000/19894900

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.