Resmi İlanlar
T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2019/237
KARAR NO: 2020/70
SANIK: ROBERT MIKAIA, Raul ve Eka'dan olma, 28/02/1987 Gürcistan doğumlu, 29001019185 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 11/02/2020 tarihli kararı ile sanık hakkında Gece Vakti İşyeri Dokunulmazlığının İhlali suçundan TCK'nın 116/4 maddesi uyarınca; 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
TCK.nın 53/1-a,b,d,e ve 53/1-c maddelerinin UYGULANMASINA,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesinde temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16/01/2026