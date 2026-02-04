Resmi İlanlar
T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2012/116
KARAR NO: 2014/23
SANIK: DAREJAN KOPALADZE, İuza ve Nora'dan olma, 21/01/1968 Gürcistan doğumlu, 42001011036 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 13/02/2014 tarihli kararı ile;
Sanık hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan; 10 AY HAPİS ve 80,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HAPİS CEZASININ TCK'NIN 51.MADDESİ UYARINCA ERTELENMESİNE, ADLİ PARA CEZASININ ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
Suça konu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilen sigara ve içkilerin TCK'nın 54.Maddesi uyarınca MÜSADERESİNE
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay İlgili Ceza Dairesinde temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 30/01/2026