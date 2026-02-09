T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO: 2025/368
KARAR NO: 2025/310
SANIK: AHMAD AHMADOV, Aramaiyıs ve Elmıra'den olma, 11/06/1985 doğumlu, C03441893 Pasaport Numaralı, Azerbaycan Vatandaşı.
SANIK: ISMAYILOV MAHARRAM, Ramiz oğlu, 20/05/1990 doğumlu, 90SL617-10ZG746 Kimlik Numaralı, Azerbaycan Vatandaşı
Sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 13/11/2025 tarihli kararı ile;
5271 sayılı CMK'nın 12/1 ve devamı maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,
Karar kesinleştiğinde sanık Ahmad hakkında 5607 sayılı Yasa'nın 3/3,3/23-1, TCK'nın 155/2 maddeleri, sanık Ismayılov hakkında TCK'nın 155/2 maddeleri uyarınca yargılaması yapılmak üzere dosyanın YETKİLİ VE GÖREVLİ HOPA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNE,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/02/2026