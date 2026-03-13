T.C. ARHAVİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/55
KARAR NO: 2024/127
SANIK: ZAKRO TELIA, Zurabi ve Meri'den olma, 14/10/1991 Chokhatauri/Gürcistan doğumlu, 46001020732 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı.
SANIK: MAKA MEGRELIDZE, Otari ve Natia'dan olma, 20/11/1982 Chokhatauri/Gürcistan doğumlu, 46001002790 Personel Numaralı, Gürcistan Vatandaşı
Sanıklar tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 25/04/2014 tarihli kararı ile;
Sanıklar hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan ayrı ayrı; 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, VERİLEN BU HAPİS CEZALARININ 5271 SAYILI CMK'NIN 231/5.MADDESİ GEREĞİNCE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE CMK'NIN 231/8.MADDESİ UYARINCA 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMALARINA,
Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 31/01/2026