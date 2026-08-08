T.C. ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Arsin İlçesi sınırları içerisinde kalan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, listede verilen tarih ve saatte Trabzon Arsin Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak Trabzon Arsin Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne 25/08/2026 tarih ve saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

Yapılacak satış ihaleleri, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan bedel ile satış bedeli üzerinden %0,569 (binde beşyüzaltmışdokuz) oranında ihale karar pulu vergisini kanuni süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

S.No Mahalle Ada/ Parsel Nitelik M2 Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) (%3) İhale Tarihi İhale Saati 1 Fatih 1080/6 Arsa 2026,84 17.734.850,00 532.045,50 25.08.2026 10:00

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi,

2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

8. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge. ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4. İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)

5. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

6. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Kamu İhale Kurumu ile 2886 sayılı yasaya göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge. ( www.ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İhaleye posta yoluyla başvuru yapacak olan isteklilerin ihale teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta yolu ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 25.08.2026 Salı günü 09:30 a kadar Arsin Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM : ARSİN BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TELEFON: 0462 711 30 25

(İhale ile ilgili Şartname ve ekleri, geçici teminat bedeli ödemeleri için bilgi alınabilir.). İLAN OLUNUR.