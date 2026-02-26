T.C. ARTVİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/82 esas sayılı dosyası ile davacı Osman DEMİR, davalı Hazineye izafeten Artvin Defterdarlığı aleyhine, fen bilirkişisinin 22/01/2026 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide (Artvin ili Merkez ilçesi Seyitler köyünde bulunan dava konusu alanın kuzeyi yol, güneyi 222 ada 2 parsel, doğusu yol(davalı), batısı yol (davalı) ile çevrili) B harfi ile gösterilen ve yol olarak tescil dışı harici bırakılan (184,41 m²'lik) dava konusu taşınmaz hakkında Tapu iptali ve tescil davası açılmıştır.

Medeni Kanunun 713 ve ilgili maddeleri gereğince tescile konu taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize yazılı olarak başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.12/02/2026