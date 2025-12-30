T.C. ARTVİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK: SHAHRAM SHAKOURI

Behrouz ve Cevahir oğlu, 21/09/1983 MAKU doğumlu.

Mahkememizin 09/10/2025 tarihli ilamı ile sanığın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 142/2-h maddesi gereğince hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, adli emanetin 2025/13 sırasında kayıtlı eşyaların müsaderesine, sanığın infazından sonra sınırdışı edilmesine karar verilmiş olup sanığa tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.