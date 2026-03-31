T.C. ARTVİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 30.12.2025 tarihli ilamı ile;

Sanık Farız HUSEYNLI'nın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106/1-3.cümlesi gereğince Basit Tehdit suçundan 5.000 Türk Lirası, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 105/1-1. cümlesi gereğince Cinsel Taciz suçundan 9.300 Türk Lirası Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince ayrı ayrı hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Sanık Jalal RZAYEV'in 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 105/1-1. cümlesi gereğince Cinsel Taciz suçundan 9.300 Türk Lirası Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 106/2.c maddesi gereğince beraatine karar verilmiştir.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının 11/01/2026 tarih ve 2026/19 sayılı ve 14/01/2026 tarih ve 2026/27 sayılı yazıları ile mahkeme ilamının istinaf edildiği anlaşılmış olup, sanıklara tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın ve istinaf taleplerinin tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.