T.C. ARTVİN İNFAZ HÂKİMLİĞİ

HÜKÜMLÜ: HAŞİM BERKİL (T.C.: 22987029010)

Hasan ve Necibe oğlu, 01/12/1982 Adana doğumlu,

Adana, Sarıçam, İncirlik nüfusunda kayıtlı.

Hakimliğimizin 17/06/2025 tarihli ilamı ile hükümlünün tutuklu kaldığı 06/11/2023 - 05/08/2024 tarihleri arasındaki sürenin mahsubuna karar verilmiş olup hükümlüye tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe ile Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.