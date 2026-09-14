T.C. AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: DEMET GÜNEREN - MEHMET VE AYŞE'DEN OLMA 1973 NEVŞEHİR DOĞUMLU, 574*****418

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/10/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesine 6100 sayılı HMK 127 md.si gereğince ilan tarihinden yedi gün sonraki tarihten itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermeniz, aksi halde HMK 128 md gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMKnın 121 ve 129 md uygun şekilde düzenlemeniz varsa ilk itirazlarınızı cevap süresi içinde bildirmeniz, HMK 194 md gereğince savunmanızı somutlaştırmanız, dayanılan delillerin hangi delilin hangi vakanın ispati için gösterdiğinizi açıkça belirtmeniz, delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, aksi halde HMK 139/1-ç md.si gereğince o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.