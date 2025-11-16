T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 30/09/2025 tarih 2025/4377, 2025/4106 karar sayılı ilamı ile Davacı İsmet Namlı mirasçılarından Saadet Adalıoğlu ve Ertan Namlı ile davacılar Nazmiye Yıldız ve Yüksel Mendi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA karar verilmiş olup davacı mirasçı Volkan Kanatlar'a ilanen tebliğ olunur.13/11/2025