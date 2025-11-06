Resmi İlanlar

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

07-11-2025 00.00

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN

“Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım İnşaatı Projesi, T10 Tahliye Kanalı ( KM:00+000.00-2+908.28)’’ inşaatı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 19/12/2016 tarih ve 846 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten  21.Bölge Müdürlüğü tarafından 18/03/2024 tarih, 21077376-752.99-4426948 sayılı Olur'u  ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda  malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

 

 


 

 

Dosya NoTaşınmaz BilgileriTaşınmaz MalikiHissesiAda/ Parsel NoTaşınmaz VasfıTaşınmazın YüzölçümüGeçici İrtifak HakkıKam. Alan

1


 

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi


 

Çakmar Mahallesi,

1-YAŞAR SARI (ÖLÜ) Mirascıları

2- Özcan SARI

3- Şerife ERDEM

4- Hüseyin SARI

5- Gülçimen SARI

6- Başak BULUT

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

1/6

105/3


 

 

115/5


 


 

Tarla

10.737,45 m2


 

12.497,31 m2

4.441,67m2


 


 

3.721,62 m2


 


 

2Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Muharrem TOZKOPARAN

2-Ahmet Tevfik TOZKOPARAN

3-Nükhet ZİYAL

1/3

1/3

1/3

104/1Tarla

203.370,99

m2


 		8.631,13 m2
3Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi

1-Hatice ÖZCAN

2-Ali ŞAYLI

1/3

2/3

105/6Tarla

25.886,17 m2


 

4.562,34 m2


 


 


 

4Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy MahallesiMeltem ÖZÖRTEN1/1

104/2


 

Tarla


 

37.224,36 m2
 

2.041,63 m2

 

5Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin MahallesiBekir Seyhan ŞAHİN

1/1


 

107/29Tarla6.095,76m21.992,00m2 
6Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Nurettin KAPLAN

2-Musa KOÇAR

11767/23265

11498/23265

104/3Tarla46.530,44 m2


 


 

751,92 m2
7Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi

Kadriye KOÇ


 

1/1

 

107/32Tarla6.735,54 m21.361,39m2


 


 

8Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

Osman ÇALLAK


 

1/1

 

105/1Tarla13.959,13 m2 

574,98 m2


 

9Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi

1-Gönül KARABULUT

2-Kader KARABULUT

3- Hafize KARABULUT

2468/9873

7405/19746

7405/19746

107/34Tarla19.059,52 m22.431,29 m2

 


 

10Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy MahallesiFatma Fitnat DENİZ TANIK1/1105/2Tarla41.318,10 m2
 

6.876,31 m2


 

11Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin MahallesiAhmet Kadir IŞIK1/1107/37Tarla10.613,80 m2779,94 m2


 


 

12Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Muzaffer Oğuz ERYİĞİT

2-Melih ERYİĞİT

1/2

1/2

105/3Tarla58.604,49 m2 

3.484,58 m2


 

13Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi

1-Nevreste ARSLAN

2-İsmail ARSLAN

3-Gönül UÇAR

4-Gülser SİCİM

21316/5128

7491/51280

7491/51280

7491/25640

107/46Tarla5.325,90 m2505,34 m2

 


 

14Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Vedat YAKAN

2-İsmail EKDİ

3-Çetin ÖZCAN

4-Hidayet ÇALLAK

5-Hünkar MART

6-İbrahim ÇALLAK

7-Çetin ÇALLAK

11053/65111

4689/65111

18756/65111

7106/65111

4689/65111

11712/65111

7106/65111

105/4Tarla65.110,43 m2
 

 

2.175,30 m2

1.007,56 m2

15

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesi


 


 

1-Muhsin KOÇ

2-Veysel KARADELİ

3-Özkan KARADELİ

4-Kevser GÜNTÜRK

5-Seviye YILMAZ (ÖLÜ)Hasan Kızı Mirascıları

6-Ali KOÇ

7-Emir Ayşe ARSLAN

8-Emirayşe SERTTAŞ

9-Zülfikar KUNDAKCI

10-Cennet SARI

11-Üzeyir KOÇ

12-Ali KOÇ

13-Murselim KOÇ

14-Ömer KOÇ

15-Kadriye KOÇ

16-Cemil KOÇ

17-Fethi KOÇ

18-Mustafa Ali KOÇ

19-Serpil KUZU

1082/37721

2175/37721

4349/75442

2175/37721

1740/37721


 

1265/75442

1265/75442

2466/37721

1265/75442

4349/75442

10001/37721

526/37721

1740/37721

2966/37721

2466/37721

2466/37721

2466/37721

2466/37721

1740/37721

 


 

115/18

 

Tarla


 


 

74.664,90 m2


 


 

4.831,85 m2

 

 

 

16Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy MahallesiSüleyman ALTINTAŞ1/1130/8Tarla12.097,93 m2 177,15 m2
17Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy MahallesiHetemiye ÇALLAK1/1130/9Tarla37.224,34 m2 1.528,13 m2
18Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Hidayet ÇALLAK

2-Meliha ÇALLAK

3-Metin ÇALLAK

4-Semiha TABAK

5-Zeliha DEMİR

6-Canap ÇALLAK

7-Osman ÇALLAK

8-Hanife İLHAN

9-Zeliha ÇIBIK

10-Gülsün ÇALLAK

11-Züla CEYLAN

12-Nezehat SANDAL

13-Fatih ÇALLAK

14-Nebihat ÇOBAN

15-Cahit ÇALLAK

16-Şahap ÇALLAK

1/20

3/80

3/80

3/80

3/80

1/30

1/30

1/30

1/30

1/30

37/400

131/1200

131/1200

37/400

49/300

1/15

 


 

130/10

 


 

Tarla

 


 

32.039,50 m2

 


 


 

1.139,78 m2

19Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Erol ÇALLAK

2-Hasibe ÇALLAK

3-Ünal ÇALLAK

4-Ümit ÇALLAK

1/4

1/4

1/4

1/4

 

152/1


 

 

Tarla

 

 

335,68 m2

 

 


 

89,43 m2

 

20Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy MahallesiRamazan AÇKIN1/1153/1Tarla1.111,81 m2
 		231,11 m2
21Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi

1-Ramazan AÇKIN

2-Emine ÇIBIK

24/32

8/32

153/2Tarla8.000,11 m2
 		1.265,30 m2
22

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi-

Tekeli Mahallesi

(ÖLÜ) Adem KARAÇOBAN (Hüseyin Oğlu) Mirascıları

1/1

 

1/1

153/3


 

119/5

Tarla

Tarla

5.404,58 m2

3.111,93 m2


 

1.319,59 m2

75,06 m2

23Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

1- Cumhur GÜLŞEN

2- Seyfittin ÇALLAK

3- Pakize GÜLŞEN (ÖLÜ) Mirascıları

4-Mustafa ONAY (ÖLÜ) Mirascıları

5-Harun ÇALLAK

1420/5113

710/5113

0/1

0/1

5683/20452

 

107/5

 

Tarla

 

20.451,52 m2


 


 

291,55 m2

24Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiOlcay YAKAN1/1107/6Tarla13.930,67 m2
 		140,11 m2
25Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiNafize AKKAYA1/1107/7Tarla23.230,46 m2
 		250,93 m2
26Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiMünire SÖYLEMEZ1/1108/5Tarla5.168,88 m2
 		435,17 m2
27Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiVedat YAKAN1/1108/6Tarla25.469,41 m2
 		5.219,98 m2
28Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiVolkan DEĞİRMENCİ1/1109/9Tarla24.595,43 m2
 		7.024,64 m2
29Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

1-Ahmet ÜNAL

2-İbrahim ÜNAL

3-Ayfer İNCEOĞLU

4- İncifer SİYAHKOÇ

5- Nilüfer ÜNAL

1/4

1/4

1/4

1/8

1/8

119/2Tarla5.557,87 m2
 		166,00 m2
30Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiKevser ESKİCİ

1/1

 

119/3Tarla5.853,86 m2
 		125,60 m2
31Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

1-Türkan UĞUR

2-Aysun UĞUR

3-Mehmet UĞUR

4-Mehmet ÖZYER

5- Maziye YILDIZ

6-Veli ÖZYER

7-Gürcan ÖZYER

127/971

952/4855

952/4855

579/4855

579/4855

579/4855

579/4855

119/4Tarla4.853,89 m2
 		111,46 m2
32Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiAyşe KARAÇOBAN

1/1


 

119/6Tarla6.654,85 m2
 		170,39 m2
33Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiÖner ESKİCİ

1/1


 

119/7Tarla14.783,70 m2
 		539,91 m2
34Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

1-Sabriye ANBARCI

2-Özlem EKER

3-Ahmet ANBARCI

4-Adviye ANBARCI

5- Aydın ANBARCI

6- Sülün AYDIN

7- Mustafa ANBARCI

8- Rıdvan ANBARCI

9- Fatma EKEN

10-Ayşe BİRKİYE

11-Gülper TARMAN

12-Baki KIVRAK

13-Maziye YILDIZ

14- Zafer KIVRAK

15-Banu KIVRAK

16-Firdes KIVRAK

17-Şehnaz YILDIZ

18-Mehmet Hakkı KIVRAK (ÖLÜ) Tevfik Oğlu- Mirascıları

 


 


 

0/1

 


 


 

119/8

 


 


 

Tarla

 


 


 

5.315,83 m2


 


 


 


 

138,72 m2

35Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

Muharrem TOZKOPARAN

 

1/1140/1Tarla12.554,68 m2
 		2.204,41 m2
36Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli MahallesiAhmet Nejat SAĞEL1/1

148/3

148/15

Tarla2.569,67 m27.510,81 m2
 

133,82 m2

155,93 m2

37Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi

1-Ahmet Nejat SAĞEL

2-Ece SAĞEL ÇETİNER

3- Cem SAĞEL

4- Özgül SAĞEL

3/8

3/32

3/32

1/16

148/16

 

Tarla328,29 m2
 

87,64 m2

 


 

