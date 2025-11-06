T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

“Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım İnşaatı Projesi, T10 Tahliye Kanalı ( KM:00+000.00-2+908.28)’’ inşaatı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 19/12/2016 tarih ve 846 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten 21.Bölge Müdürlüğü tarafından 18/03/2024 tarih, 21077376-752.99-4426948 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.





Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Hissesi Ada/ Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü Geçici İrtifak Hakkı Kam. Alan 1

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi

Çakmar Mahallesi, 1-YAŞAR SARI (ÖLÜ) Mirascıları 2- Özcan SARI 3- Şerife ERDEM 4- Hüseyin SARI 5- Gülçimen SARI 6- Başak BULUT 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 105/3

115/5



Tarla 10.737,45 m2

12.497,31 m2 4.441,67m2



3.721,62 m2



2 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Muharrem TOZKOPARAN 2-Ahmet Tevfik TOZKOPARAN 3-Nükhet ZİYAL 1/3 1/3 1/3 104/1 Tarla 203.370,99 m2

8.631,13 m2 3 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi 1-Hatice ÖZCAN 2-Ali ŞAYLI 1/3 2/3 105/6 Tarla 25.886,17 m2

4.562,34 m2





4 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Meltem ÖZÖRTEN 1/1 104/2

Tarla

37.224,36 m2

2.041,63 m2 5 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi Bekir Seyhan ŞAHİN 1/1

107/29 Tarla 6.095,76m2 1.992,00m2 6 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Nurettin KAPLAN 2-Musa KOÇAR 11767/23265 11498/23265 104/3 Tarla 46.530,44 m2



751,92 m2 7 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi Kadriye KOÇ

1/1 107/32 Tarla 6.735,54 m2 1.361,39m2



8 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Osman ÇALLAK

1/1 105/1 Tarla 13.959,13 m2 574,98 m2

9 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi 1-Gönül KARABULUT 2-Kader KARABULUT 3- Hafize KARABULUT 2468/9873 7405/19746 7405/19746 107/34 Tarla 19.059,52 m2 2.431,29 m2

10 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Fatma Fitnat DENİZ TANIK 1/1 105/2 Tarla 41.318,10 m2

6.876,31 m2

11 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi Ahmet Kadir IŞIK 1/1 107/37 Tarla 10.613,80 m2 779,94 m2



12 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Muzaffer Oğuz ERYİĞİT 2-Melih ERYİĞİT 1/2 1/2 105/3 Tarla 58.604,49 m2 3.484,58 m2

13 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi 1-Nevreste ARSLAN 2-İsmail ARSLAN 3-Gönül UÇAR 4-Gülser SİCİM 21316/5128 7491/51280 7491/51280 7491/25640 107/46 Tarla 5.325,90 m2 505,34 m2

14 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Vedat YAKAN 2-İsmail EKDİ 3-Çetin ÖZCAN 4-Hidayet ÇALLAK 5-Hünkar MART 6-İbrahim ÇALLAK 7-Çetin ÇALLAK 11053/65111 4689/65111 18756/65111 7106/65111 4689/65111 11712/65111 7106/65111 105/4 Tarla 65.110,43 m2

2.175,30 m2 1.007,56 m2 15 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesi



1-Muhsin KOÇ 2-Veysel KARADELİ 3-Özkan KARADELİ 4-Kevser GÜNTÜRK 5-Seviye YILMAZ (ÖLÜ)Hasan Kızı Mirascıları 6-Ali KOÇ 7-Emir Ayşe ARSLAN 8-Emirayşe SERTTAŞ 9-Zülfikar KUNDAKCI 10-Cennet SARI 11-Üzeyir KOÇ 12-Ali KOÇ 13-Murselim KOÇ 14-Ömer KOÇ 15-Kadriye KOÇ 16-Cemil KOÇ 17-Fethi KOÇ 18-Mustafa Ali KOÇ 19-Serpil KUZU 1082/37721 2175/37721 4349/75442 2175/37721 1740/37721

1265/75442 1265/75442 2466/37721 1265/75442 4349/75442 10001/37721 526/37721 1740/37721 2966/37721 2466/37721 2466/37721 2466/37721 2466/37721 1740/37721

115/18 Tarla



74.664,90 m2



4.831,85 m2 16 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Süleyman ALTINTAŞ 1/1 130/8 Tarla 12.097,93 m2 177,15 m2 17 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Hetemiye ÇALLAK 1/1 130/9 Tarla 37.224,34 m2 1.528,13 m2 18 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Hidayet ÇALLAK 2-Meliha ÇALLAK 3-Metin ÇALLAK 4-Semiha TABAK 5-Zeliha DEMİR 6-Canap ÇALLAK 7-Osman ÇALLAK 8-Hanife İLHAN 9-Zeliha ÇIBIK 10-Gülsün ÇALLAK 11-Züla CEYLAN 12-Nezehat SANDAL 13-Fatih ÇALLAK 14-Nebihat ÇOBAN 15-Cahit ÇALLAK 16-Şahap ÇALLAK 1/20 3/80 3/80 3/80 3/80 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 37/400 131/1200 131/1200 37/400 49/300 1/15

130/10

Tarla

32.039,50 m2



1.139,78 m2 19 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Erol ÇALLAK 2-Hasibe ÇALLAK 3-Ünal ÇALLAK 4-Ümit ÇALLAK 1/4 1/4 1/4 1/4 152/1

Tarla 335,68 m2

89,43 m2 20 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi Ramazan AÇKIN 1/1 153/1 Tarla 1.111,81 m2

231,11 m2 21 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi 1-Ramazan AÇKIN 2-Emine ÇIBIK 24/32 8/32 153/2 Tarla 8.000,11 m2

1.265,30 m2 22 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi- Tekeli Mahallesi (ÖLÜ) Adem KARAÇOBAN (Hüseyin Oğlu) Mirascıları 1/1 1/1 153/3

119/5 Tarla Tarla 5.404,58 m2 3.111,93 m2

1.319,59 m2 75,06 m2 23 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi 1- Cumhur GÜLŞEN 2- Seyfittin ÇALLAK 3- Pakize GÜLŞEN (ÖLÜ) Mirascıları 4-Mustafa ONAY (ÖLÜ) Mirascıları 5-Harun ÇALLAK 1420/5113 710/5113 0/1 0/1 5683/20452 107/5 Tarla 20.451,52 m2



291,55 m2 24 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Olcay YAKAN 1/1 107/6 Tarla 13.930,67 m2

140,11 m2 25 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Nafize AKKAYA 1/1 107/7 Tarla 23.230,46 m2

250,93 m2 26 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Münire SÖYLEMEZ 1/1 108/5 Tarla 5.168,88 m2

435,17 m2 27 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Vedat YAKAN 1/1 108/6 Tarla 25.469,41 m2

5.219,98 m2 28 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Volkan DEĞİRMENCİ 1/1 109/9 Tarla 24.595,43 m2

7.024,64 m2 29 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi 1-Ahmet ÜNAL 2-İbrahim ÜNAL 3-Ayfer İNCEOĞLU 4- İncifer SİYAHKOÇ 5- Nilüfer ÜNAL 1/4 1/4 1/4 1/8 1/8 119/2 Tarla 5.557,87 m2

166,00 m2 30 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Kevser ESKİCİ 1/1 119/3 Tarla 5.853,86 m2

125,60 m2 31 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi 1-Türkan UĞUR 2-Aysun UĞUR 3-Mehmet UĞUR 4-Mehmet ÖZYER 5- Maziye YILDIZ 6-Veli ÖZYER 7-Gürcan ÖZYER 127/971 952/4855 952/4855 579/4855 579/4855 579/4855 579/4855 119/4 Tarla 4.853,89 m2

111,46 m2 32 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Ayşe KARAÇOBAN 1/1

119/6 Tarla 6.654,85 m2

170,39 m2 33 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Öner ESKİCİ 1/1

119/7 Tarla 14.783,70 m2

539,91 m2 34 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi 1-Sabriye ANBARCI 2-Özlem EKER 3-Ahmet ANBARCI 4-Adviye ANBARCI 5- Aydın ANBARCI 6- Sülün AYDIN 7- Mustafa ANBARCI 8- Rıdvan ANBARCI 9- Fatma EKEN 10-Ayşe BİRKİYE 11-Gülper TARMAN 12-Baki KIVRAK 13-Maziye YILDIZ 14- Zafer KIVRAK 15-Banu KIVRAK 16-Firdes KIVRAK 17-Şehnaz YILDIZ 18-Mehmet Hakkı KIVRAK (ÖLÜ) Tevfik Oğlu- Mirascıları



0/1



119/8



Tarla



5.315,83 m2







138,72 m2 35 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Muharrem TOZKOPARAN 1/1 140/1 Tarla 12.554,68 m2

2.204,41 m2 36 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi Ahmet Nejat SAĞEL 1/1 148/3 148/15 Tarla 2.569,67 m27.510,81 m2

133,82 m2 155,93 m2 37 Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi 1-Ahmet Nejat SAĞEL 2-Ece SAĞEL ÇETİNER 3- Cem SAĞEL 4- Özgül SAĞEL 3/8 3/32 3/32 1/16 148/16 Tarla 328,29 m2

87,64 m2



