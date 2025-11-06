Resmi İlanlar
T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ 21.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN
“Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım İnşaatı Projesi, T10 Tahliye Kanalı ( KM:00+000.00-2+908.28)’’ inşaatı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının 19/12/2016 tarih ve 846 sayılı onayı ile kamu yararı alınan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten 21.Bölge Müdürlüğü tarafından 18/03/2024 tarih, 21077376-752.99-4426948 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmaz Bilgileri
|Taşınmaz Maliki
|Hissesi
|Ada/ Parsel No
|Taşınmaz Vasfı
|Taşınmazın Yüzölçümü
|Geçici İrtifak Hakkı
|Kam. Alan
1
Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
Çakmar Mahallesi,
1-YAŞAR SARI (ÖLÜ) Mirascıları
2- Özcan SARI
3- Şerife ERDEM
4- Hüseyin SARI
5- Gülçimen SARI
6- Başak BULUT
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
105/3
115/5
Tarla
10.737,45 m2
12.497,31 m2
4.441,67m2
3.721,62 m2
|2
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Muharrem TOZKOPARAN
2-Ahmet Tevfik TOZKOPARAN
3-Nükhet ZİYAL
1/3
1/3
1/3
|104/1
|Tarla
203.370,99
m2
|8.631,13 m2
|3
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
1-Hatice ÖZCAN
2-Ali ŞAYLI
1/3
2/3
|105/6
|Tarla
25.886,17 m2
|4.562,34 m2
|4
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
|Meltem ÖZÖRTEN
|1/1
104/2
Tarla
|37.224,36 m2
2.041,63 m2
|5
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
|Bekir Seyhan ŞAHİN
1/1
|107/29
|Tarla
|6.095,76m2
|1.992,00m2
|6
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Nurettin KAPLAN
2-Musa KOÇAR
11767/23265
11498/23265
|104/3
|Tarla
|46.530,44 m2
|751,92 m2
|7
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
Kadriye KOÇ
1/1
|107/32
|Tarla
|6.735,54 m2
|1.361,39m2
|8
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
Osman ÇALLAK
1/1
|105/1
|Tarla
|13.959,13 m2
574,98 m2
|9
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
1-Gönül KARABULUT
2-Kader KARABULUT
3- Hafize KARABULUT
2468/9873
7405/19746
7405/19746
|107/34
|Tarla
|19.059,52 m2
|2.431,29 m2
|10
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
|Fatma Fitnat DENİZ TANIK
|1/1
|105/2
|Tarla
|41.318,10 m2
6.876,31 m2
|11
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
|Ahmet Kadir IŞIK
|1/1
|107/37
|Tarla
|10.613,80 m2
|779,94 m2
|12
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Muzaffer Oğuz ERYİĞİT
2-Melih ERYİĞİT
1/2
1/2
|105/3
|Tarla
|58.604,49 m2
3.484,58 m2
|13
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Cincin Mahallesi
1-Nevreste ARSLAN
2-İsmail ARSLAN
3-Gönül UÇAR
4-Gülser SİCİM
21316/5128
7491/51280
7491/51280
7491/25640
|107/46
|Tarla
|5.325,90 m2
|505,34 m2
|14
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Vedat YAKAN
2-İsmail EKDİ
3-Çetin ÖZCAN
4-Hidayet ÇALLAK
5-Hünkar MART
6-İbrahim ÇALLAK
7-Çetin ÇALLAK
11053/65111
4689/65111
18756/65111
7106/65111
4689/65111
11712/65111
7106/65111
|105/4
|Tarla
|65.110,43 m2
2.175,30 m2
1.007,56 m2
|15
Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakmar Mahallesi
1-Muhsin KOÇ
2-Veysel KARADELİ
3-Özkan KARADELİ
4-Kevser GÜNTÜRK
5-Seviye YILMAZ (ÖLÜ)Hasan Kızı Mirascıları
6-Ali KOÇ
7-Emir Ayşe ARSLAN
8-Emirayşe SERTTAŞ
9-Zülfikar KUNDAKCI
10-Cennet SARI
11-Üzeyir KOÇ
12-Ali KOÇ
13-Murselim KOÇ
14-Ömer KOÇ
15-Kadriye KOÇ
16-Cemil KOÇ
17-Fethi KOÇ
18-Mustafa Ali KOÇ
19-Serpil KUZU
1082/37721
2175/37721
4349/75442
2175/37721
1740/37721
1265/75442
1265/75442
2466/37721
1265/75442
4349/75442
10001/37721
526/37721
1740/37721
2966/37721
2466/37721
2466/37721
2466/37721
2466/37721
1740/37721
115/18
Tarla
74.664,90 m2
4.831,85 m2
|16
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
|Süleyman ALTINTAŞ
|1/1
|130/8
|Tarla
|12.097,93 m2
|177,15 m2
|17
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
|Hetemiye ÇALLAK
|1/1
|130/9
|Tarla
|37.224,34 m2
|1.528,13 m2
|18
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Hidayet ÇALLAK
2-Meliha ÇALLAK
3-Metin ÇALLAK
4-Semiha TABAK
5-Zeliha DEMİR
6-Canap ÇALLAK
7-Osman ÇALLAK
8-Hanife İLHAN
9-Zeliha ÇIBIK
10-Gülsün ÇALLAK
11-Züla CEYLAN
12-Nezehat SANDAL
13-Fatih ÇALLAK
14-Nebihat ÇOBAN
15-Cahit ÇALLAK
16-Şahap ÇALLAK
1/20
3/80
3/80
3/80
3/80
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
37/400
131/1200
131/1200
37/400
49/300
1/15
130/10
Tarla
32.039,50 m2
1.139,78 m2
|19
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Erol ÇALLAK
2-Hasibe ÇALLAK
3-Ünal ÇALLAK
4-Ümit ÇALLAK
1/4
1/4
1/4
1/4
152/1
Tarla
335,68 m2
89,43 m2
|20
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
|Ramazan AÇKIN
|1/1
|153/1
|Tarla
|1.111,81 m2
|231,11 m2
|21
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi
1-Ramazan AÇKIN
2-Emine ÇIBIK
24/32
8/32
|153/2
|Tarla
|8.000,11 m2
|1.265,30 m2
|22
Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Dedeköy Mahallesi-
Tekeli Mahallesi
|(ÖLÜ) Adem KARAÇOBAN (Hüseyin Oğlu) Mirascıları
1/1
1/1
153/3
119/5
Tarla
Tarla
5.404,58 m2
3.111,93 m2
1.319,59 m2
75,06 m2
|23
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
1- Cumhur GÜLŞEN
2- Seyfittin ÇALLAK
3- Pakize GÜLŞEN (ÖLÜ) Mirascıları
4-Mustafa ONAY (ÖLÜ) Mirascıları
5-Harun ÇALLAK
1420/5113
710/5113
0/1
0/1
5683/20452
107/5
Tarla
20.451,52 m2
291,55 m2
|24
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Olcay YAKAN
|1/1
|107/6
|Tarla
|13.930,67 m2
|140,11 m2
|25
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Nafize AKKAYA
|1/1
|107/7
|Tarla
|23.230,46 m2
|250,93 m2
|26
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Münire SÖYLEMEZ
|1/1
|108/5
|Tarla
|5.168,88 m2
|435,17 m2
|27
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Vedat YAKAN
|1/1
|108/6
|Tarla
|25.469,41 m2
|5.219,98 m2
|28
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Volkan DEĞİRMENCİ
|1/1
|109/9
|Tarla
|24.595,43 m2
|7.024,64 m2
|29
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
1-Ahmet ÜNAL
2-İbrahim ÜNAL
3-Ayfer İNCEOĞLU
4- İncifer SİYAHKOÇ
5- Nilüfer ÜNAL
1/4
1/4
1/4
1/8
1/8
|119/2
|Tarla
|5.557,87 m2
|166,00 m2
|30
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Kevser ESKİCİ
1/1
|119/3
|Tarla
|5.853,86 m2
|125,60 m2
|31
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
1-Türkan UĞUR
2-Aysun UĞUR
3-Mehmet UĞUR
4-Mehmet ÖZYER
5- Maziye YILDIZ
6-Veli ÖZYER
7-Gürcan ÖZYER
127/971
952/4855
952/4855
579/4855
579/4855
579/4855
579/4855
|119/4
|Tarla
|4.853,89 m2
|111,46 m2
|32
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Ayşe KARAÇOBAN
1/1
|119/6
|Tarla
|6.654,85 m2
|170,39 m2
|33
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Öner ESKİCİ
1/1
|119/7
|Tarla
|14.783,70 m2
|539,91 m2
|34
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
1-Sabriye ANBARCI
2-Özlem EKER
3-Ahmet ANBARCI
4-Adviye ANBARCI
5- Aydın ANBARCI
6- Sülün AYDIN
7- Mustafa ANBARCI
8- Rıdvan ANBARCI
9- Fatma EKEN
10-Ayşe BİRKİYE
11-Gülper TARMAN
12-Baki KIVRAK
13-Maziye YILDIZ
14- Zafer KIVRAK
15-Banu KIVRAK
16-Firdes KIVRAK
17-Şehnaz YILDIZ
18-Mehmet Hakkı KIVRAK (ÖLÜ) Tevfik Oğlu- Mirascıları
0/1
119/8
Tarla
5.315,83 m2
138,72 m2
|35
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
Muharrem TOZKOPARAN
|1/1
|140/1
|Tarla
|12.554,68 m2
|2.204,41 m2
|36
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
|Ahmet Nejat SAĞEL
|1/1
148/3
148/15
|Tarla
|2.569,67 m27.510,81 m2
133,82 m2
155,93 m2
|37
|Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Tekeli Mahallesi
1-Ahmet Nejat SAĞEL
2-Ece SAĞEL ÇETİNER
3- Cem SAĞEL
4- Özgül SAĞEL
3/8
3/32
3/32
1/16
148/16
|Tarla
|328,29 m2
87,64 m2