T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25-12-2025 00.00

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda  malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak  Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya NoTaşınmaz BilgileriTaşınmaz MalikiAda ve Parsel NoTaşınmaz VasfıTaşınmazın Yüzölçümü (m²)Kamulaştırılan Alan (m²)
2025/617Aydın İli Koçarlı İlçesi Madrandere MahallesiBahri Çaylak mirasçıları170 Ada 1 ParselTarla3.108 m2457 m2

 

