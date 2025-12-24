T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

Dosya No Taşınmaz Bilgileri Taşınmaz Maliki Ada ve Parsel No Taşınmaz Vasfı Taşınmazın Yüzölçümü (m²) Kamulaştırılan Alan (m²) 2025/617 Aydın İli Koçarlı İlçesi Madrandere Mahallesi Bahri Çaylak mirasçıları 170 Ada 1 Parsel Tarla 3.108 m2 457 m2