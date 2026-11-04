T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle ili, ilçesi, mah/köy ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlar hakkında Türk Medeni Kanunu 713. 4.ve 5. madde uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

DAVA KONUSU TAŞINMAZ:

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Karabağ Mahallesi, Doğusu 156 ada 4 parsel, kuzeyi mera, güneyi yol, batısı 112 ada 2 parsel, kuzeyinde mera, güneyinde yol bulunan yaklaşık 352,16 metrekare yüzölçümlü taşınmaz;

1/25000 ölçekli M19A2 memleket haritasına isabet ettiği, davacı adına tescili talep edilen ve ekli krokide A harfi ile gösterilen kısmın; zeminde doğusunda 156 ada 4 parsel numaralı mera parseli, batı ve güneyinde yol bulunduğu, ayrıca kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici-boşluk olarak bırakılan alan içerisinde kalan taşınmaz;

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava MUSTAFA YELMEN İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen davacı adına tapuya tescili istendiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde TMK 713 maddesi uyarınca mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 ve 5. maddesinde; "Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur." hükmü düzenlenmiştir.