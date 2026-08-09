T.C. AYDIN 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AYDIN 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmaz: Aydın İl, İncirliova İlçe, Sınırteke Mahalle/Köy, 250 Ada, 11 Parsel. Adresi: Sınırteke Mahallesi, Eski Aydın-İzmir 2. Sokak No: 12 İç Kapı No: 1-2 İncirliova / Aydın. Yüzölçümü: 362,91 m2. İmar Durumu: Köy yerleşik alanı içerisindedir. Kıymeti: 7.225.000,00 TL. KDV: Satış bedelinin % 69,88'inden %20 KDV, %30,12'sinden % 10 KDV.
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 23/10/2026 - 10:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:30-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 10:30