T.C. AYDIN İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/577 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Efeler İlçe, YILMAZKÖY Mahalle/Köy, 240 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Yılmazköy Mahallesi 3785 Cadde Dış Kapı No: 1 Efeler/Aydın Efeler / AYDIN

Arsa Payı : 50/800

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre: " Taşınmaz; bulunduğu Yılmazköy Mahallesi, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Köy Tüzel Kişiliğini kaybederek Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindendir. İl merkezine bitişik konumdadır. Taşınmazın olduğu parsel; Aydın Denizli Yolunun 400 metre kuzeyinde, Aydın ADÜ Ana Yerleşkesinin 1,5 km güneydoğusunda, Aydın Forum AVM 1,40 km doğusunda, Aydın Kent Meydanının 2,75 km doğusunda ve Aydın Valiliği 2,90 km güneydoğusunda, Aydın Adliyesinin 2,85 km güneydoğusunda yer almaktadır. Taşınmaz parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun ve eğimsiz bir konumdadır. Taşınmaz parsel elektrik-su-telefon-kanalizasyon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumda ve parsel önüne kadar kaplama yolu olan yaklaşık 2 yıllık bina da bulunan bağımsız bölümdür. Tespite konu bağımsız bölüm; Bodrum Kat + Zemin Kat + Bir Normal Kat şeklinde betonarme olarak inşa edilmiş ikiz villa olarak adlandırılan bina da bulunan dublkes mesken niteliğindedir. Bina dışı, sıvalı, boyalı ve kaplamalıdır. Site içerisinde yer alan mesken etrafında çevre tanzimi vardır. Meskenin dış kapısı çelik ve pencereler PVC doğramalı ve panjurludur. Balkonlarda alüminyum doğrama ve cam korkuluk kullanılmıştır. Bağımsız bölümün olduğu bina Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3. Sınıf (C) Grubu yapılar arasında yer almaktadır. Bina mevcut durum itibari ile bütün bağımsız bölümleri boş durumdadır. Tespite konu bağımsız bölüm mesken projesine göre; batı, güney, kuzey cepheli yaklaşık 203,75 m2 brüt alanlı ve 108,33 m2 net alanlıdır. Projesine göre Bodrum Katta Yangın Güvenlik Holü 6,00 m2, Hol 2,80 m2, Sistem Odası 5,96 m2, Yağmur Suyu Toplama Odası 18,05 m2, Hidrofor Odası-Su Deposu 13,87 m2, Zemin Katta Antre 5,36 m2, WC-Lvb 2,16 m2, Salon + Mutfak 44,35 m2, Birinci Katta Oda 21,70 m2, Oda 12,86 m2, Oda 9,19 m2, Duş 2,60 m2, Banyo Wc 4,30 m2, Koridor 5,81 m2 net kullanım alanlıdır." denilmiştir

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Revizyon İmar PlanındaYençok:6 metre kitle nizam konut alanında yer almaktadır.

Kıymeti : 8.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:25

16/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.