T.C. AYDIN İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/31722 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Köşk İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, - Mevkii, 0 Ada, 4630 Parsel, B blok 1.kat 5 Nolu Mesken

Adresi : Çarşı Mah.Osman Akça Sokok No:17B Kat:1 D:5 Köşk Aydın Köşk / AYDIN

Yüzölçümü : 6.575,16 m2

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre: "Taşınmazla ilgili Köşk Belediyesinde yapılan araştırma ve temin edilen belgeler içerisinde B Blok inşaatının başlangıcında verilmiş 13.11.2013 tarih ve 13-71 nolu ilk yapı ruhsatı ile 15.12.2017 tarih ve 17-64 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. Ana yapı yaklaşık 8 yaşındadır. Ana taşınmaz; Köşk merkezinin doğusunda, Aydın-Denizli karayolunun kuzeyinde, karayoluna 200 mt, şehir merkezine 800 mt, okul, pazar ve markete yürüme mesafesinde çevresinde benzer katta ve özellikte yapıların olduğu bölgede bulunmaktadır. Bölgede teknik alt ve üst yapılar tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu parsel elektrik-su-telefon-kanalizasyon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek konumda bulunmaktadır. Taşınmaz orta gelir grubuna hitap etmekte olup tercih edilebilirliği yüksektir." denilmiştir.

Arsa Payı : 70/6575

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 Uygulama İmar Planında Hmax= 18,50 E=2,00 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.