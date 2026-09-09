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T.C. AYVALIK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AYVALIK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
07/09/2026
Sayı : 2025/65 Ort. Gid. Satış
Konu : Satış İlanı
İ L A N
Satış Memurluğumuzun 2025/65 esas sayılı dosyasından Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Zekibey Mah. 480 ada 2 parsel sayılı taşınmaza başlama tarihi 20/10/2026 - bitiş tarihi 27/10/2026 -13:40'ta birinci ihalesi 20/11/2026 başlama 27/11/2026- 13:40'ta bitiş tarihli 2. Satış günü verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen hissedar Hayriye Asrak'a ilanın tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02545019