T.C. AYVALIK 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2026 tarihli ilam ile 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca neticeten 4 Yıl 2 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilen sanık Hasan ve Ayşe oğlu 20/08/1966 Zile doğumlu Tokat, Zile, Kervansaray mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ ÖZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri gereğince gazetede ilanın tebliğine yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı istinaf talebini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.