T.C. BABAESKİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Kırklareli ili, Babaeski İlçesi, Nacak Köyü, 113 ada, 38 Parsel

TAŞINMAZ MALİK KİMLİK BİLGİSİ: 1- CEVAT BAYDEMİR-47608436558

2- CEVDET BAYDEMİR-47581437436

3- KEMALETTİN BAYDEMİR-47611436484

4- RUZİYE FERT-50905329744

5- SAİM BAYDEMİR-47584437372

6- SALİH BAYDEMİR-55447180396

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı tarla vasfındaki taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememize 2025/170 Esas sayılarında dava açılmıştır. Bu hususta hak sahiplerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, Açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltilebileceği, Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi malik adına T.C. Vakıfbank Babaeski şubesi'ne yatırılacağı, Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.09.2025