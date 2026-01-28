T.C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar Ali Şeker, Arzu Taş, Ayla Kılıç, Hüseyin Şeker, İsmail Şeker, Mevlüde Şeker, Mustafa Şeker ve Şaban Şeker ile Davalılar Bafra Belediye Başkanlığı, Bafra Mal Müdürlüğü, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;

İlan metni ekinde gönderilen krokide 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 3-A, 3-B, 4-A, 4-B, 5, 6-A, 6-B olarak belirtilen dava konusu (Samsun ili Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi 1038 ve 1034 parsel sayılı taşınmazlara yaklaşık 200 metre mesafede Kızılırmak Nehri tarafında olan alan, Samsun ili Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi 1038 ve 1034 parsel sayılı taşınmazlara yaklaşık 200 metre mesafede Kızılırmak Nehri tarafında olan alan, Samsun ili Bafra ilçesi Fener Mahallesi 115 ve 116 parsel sayılı taşınmazlara yaklaşık 100 metre mesafede Kızılırmak Nehri tarafında olan alan, Samsun ili Bafra ilçesi Fener Mahallesi 115 ve 116 parsel sayılı taşınmazlara yaklaşık 50 metre mesafede Kızılırmak Nehri tarafında olan alan ve bu alanın hemen yanında bulunan alan, Samsun ili Bafra ilçesi Koruluk Mahallesi 1038 ve 1034 parsel sayılı taşınmazlara yaklaşık 200 metre mesafede Kızılırmak Nehri tarafında olan alan) taşınmazlar hakkında mahkememize TMK'nın 713 maddesi gereği olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tescil davası açıldığından taşınmazlarda hak iddia edenlerin yahut davacı açısından TMK'nın 713/1-2 maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğine ilişkin itirazı olanların TMK'nın 713/4-5 maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 19/11/2025



