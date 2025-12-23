T.C. BAFRA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte bulunan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE,

2- Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Karagöl Mahallesi 164 ada 6 parsel sayılı sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİNE,

3- Dava konusu Samsun İli 19 Mayıs ilçesi Karagöl Mahallesi 164 ada 6 parsel sayılı sayılı taşınmazın satış bedelinin %6,61'inin Makbule Onay'a, %20.96'sının Tuncay Onay'a, %20,97'sinin Turgay Onay'a, %13,40'ının Mehmet Onay'a, ve %7.67'sinin Hava Kıymet Kondu'ya verilmek üzere taraflara 01/01/2025 tarihli Ziraat Mühendisi ve İnşaat Mühendisi bilirkişileri raporu, taşınmazın tapu kayıtlarındaki hisseleri ile vefat eden maliklere ilişkin veraset ilamlarındaki payları doğrultusunda, davanın taraflarına dağıtılmasına,

4- 01/01/2025 tarihli İnşaat Mühendisi ve Ziraat Mühendisi bilirkişileri raporunun kararımızın eki sayılmasına,

5- Satışın İİK'nun 112-136 maddelerine göre AÇIK ARTTIRMA İLE YAPILMASINA,

6- HMK'nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürü'nün atanmasına,

7- Satış bedeli üzerinden belirlenecek olan binde 11,38 oranındaki harcın, davanın taraflarından, 01/01/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda yer alan hisseleri oranında tahsiline,

8- Davacılar tarafından davanın açılması sırasında yapılan ilk masraf 82,40 ile tebligat gideri, posta masrafı, keşif masrafı ve bilirkişi ücretlerinden ibaret 37.560,00 TL olmak üzere toplamda 37.642,40 TL tutarındaki yargılama giderinin, 01/01/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda yer alan hisseleri oranında, davalılardan alınarak, davacılara verilmesine, davacıların 01/01/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda yer alan hissesine isabet eden kısma denk gelen yargılama giderlerinin ise davacılar üzerinde bırakılmasına,

9- Davacıların kendilerini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesap edilen 28.500,00 TL vekalet ücretinin, davalılardan, 01/01/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda yer alan hisseleri oranında alınarak, davacılara verilmesine, davacıların 01/01/2025 havale tarihli bilirkişi raporunda yer alan hissesine düşen payın ise kendi üzerilerinde bırakılmasına,

10- Artan avansın karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı diğer davalıların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içerisinde, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde, İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Davalılardan Ayşe Deliahmet ve Huri Deliahmet'e İlanın gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.