T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Neşe Orta tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi 188,215,217,218 ve 517 parsel sınırları içerisinde kalan tarla vasfındaki taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/276 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 28.01.2026