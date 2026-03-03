Resmi İlanlar

T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/276 Esas

 

İLAN

Davacı Neşe Orta  tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi 188,215,217,218 ve 517 parsel sınırları içerisinde kalan tarla vasfındaki taşınmazın adına  tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/276 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.  28.01.2026

 

