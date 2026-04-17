T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Recep Tekin, Haşim Tekin, Mehmet Tekin ve ramazan Tekin tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Aktekke Mahallesinde E35-C-24-D-1 numaralı Paftada ve Samsun İli Bafra İlçesi Aktekke Mahallesi 144 Ada 3 Parsel , 144 Ada 4 Parsel ile Sarıçevre Mahallesi 133 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın adlarına tapuya tescili için Bafra Mal Müdürlüğü, Bafra Belediye Başkanlığı aleyhine dava açıldığından, söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/246 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 02.04.2026