T.C. BAKIRKÖY 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 30/04/2026 tarih ve 2023/651 Esas, 2026/328 Karar sayılı ilamı ile; Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonucunda, sanık Valeriy ve Lida kızı, 02/06/1976 KARACHAEVO CHERKESREPUBLİR doğumlu ZHANNA KARDANOVA (TC Kimlik No: 18707272408) hakkında üzerine atılı katılana yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f, 43/1, 168/2, 62/1 ve 52/2 maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS ve 23.840,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup; sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve tebligata elverişli açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesine göre sanık Zhanna Kardanova'nın bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği ilanen tebliğine, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine sözlü ya da yazılı başvuruda bulunması hâlinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.