T.C. BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Şevki Akgül tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında; mahkememizce bugüne kadar tarafınızın herhangi bir tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup ön inceleme/tahkikat duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 24/11/2026 günü saat: 13:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, yine 7251 SY'nin 13. maddesi ile değişik HMK 139/1-2 2. cümle gereğince iş bu ön inceleme duruşmasına ilişkin davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgelerin mahkememize sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ve yine 7251 SY'nin 16. maddesi ile değişik HMK 147 maddesi gereğince tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve aynı Yasanın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/10/2026