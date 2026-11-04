T.C. BAKIRKÖY 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2026 tarihli ilamı ile 314/2 maddesi gereğince 7 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Sedat ve Ayşe oğlu, 03/03/1987 doğumlu, Yalova, Armutlu, Bayır mah/köy nüfusuna kayıtlı ÖMER FARUK TÜZÜNER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının aleyhe temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.11.2026