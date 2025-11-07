T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Mahmut Kulta tarafından davalı Hatice İşcen aleyhine açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının ön incelemesi aşamasında, davalıya dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, davalının mernis adresininde olmadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş,

Davalı Hatice İşcen'e dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 127, 129, 194, 195 ve 324 maddeleri gereğince 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini ve tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi, delil avansını yatırması, cevaba cevap ve 2.cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia-savunmalarınızı genişletebileceği-değiştirebileceği, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra bu hakkının olmadığı, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.