Necati oğlu Fatma'dan olma 09.12.1977 doğumlu 108...246 T.C Kimlik Numaralı Murat MISIRLIOĞLU'nun; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 13/07/2026 tarih 2026/35 esas 2026/339 sayılı dosyasında Katılan/Müşteki sıfatına istinaden söz konusu gerekçeli kararının ve dosyanın sanıklarından Sanık H.Ö tarafından sunulan İstinaf Başvuru Dilekçesinin tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde Mahkememize veya başka bir yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurmak suretiyle istinaf edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26/11/2026